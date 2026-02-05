Психолог назвала способы побороть тягу к сладкому

Развлечения, например, чтение книг, просмотр фильма, хобби или встреча с друзьями, могут помочь побороть тягу к сладкому. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный психолог Надежда Куликова.

По ее словам, главное, чтобы эти занятия приносили удовольствие и помогали расслабиться и отвлечься от проблем.

«В моей работе я часто рекомендую своим клиентам находить новые увлечения и способы расслабления. Я считаю, что это помогает снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Очень важно помнить, что забота о себе — это не эгоизм, а необходимость для поддержания психического здоровья», — отметила Куликова.

Кроме того, отвлечься от тяги к сладостям поможет общение с приятными людьми, поскольку социальная поддержка оказывает существенное влияние на психологическое состояние. Психолог также советует отвлекаться от негативных эмоций через интересную работу. Можно ставить цели, планировать и концентрироваться на достижении результатов.

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта до этого установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома.

