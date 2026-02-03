Размер шрифта
Общество

«Приводят к Альцгеймеру»: раскрыт «черный список» продуктов для ужина

Диетолог Мухина: некоторые продукты при употреблении на ночь приводят к деменции
Shutterstock

Ужин – это один из самых важных приемов пищи, который нельзя сдвигать близко ко сну. Употребление пищи непосредственно перед сном грозит развитием массы заболеваний, а некоторые продукты в этом плане особенно опасны, так как в перспективе могут привести к развитию болезни Альцгеймера, предупредила врач-диетолог Марият Мухина в беседе с RT.

Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за три часа до сна, причем важно отказаться от белковых продуктов. В противном случае нарушится ключевой процесс отдыха, когда мозг во сне освобождается от амилоидных белков, объяснила врач.

«Если за ночь от них мозг не освобождается, то они там накапливаются и нарушают нейронные связи, возникает болезнь Альцгеймера, деменция», — предупредила Мухина.

В «черном списке» самых опасных для ужина продуктов она выделила мясные изделия, которые стимулируют выработку норадреналина, ухудшающему качество сна. Кроме того, нужно исключить другие продукты, провоцирующие выброс нейромедиаторов, в их числе – яйца, миндаль, соевые бобы, бананы, сыр, а также семечки и арахис, перечислила врач. Она посоветовала заменить их на легкий прием пищи из кисломолочки или овощного смузи.

Тяжелая пища на ужин может провоцировать изжогу и тяжесть в животе, отметила исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она также призвала есть не позднее, чем за три-четыре часа до сна, исключив из последнего приема пищи жирное, острое, копченое, соленое, а также сладости, спиртное и тонизирующие напитки.

Напомним, до этого врачи также предупредили, что наиболее опасными для мозга являются продукты быстрого питания, чипсы, хот-доги и газированные напитки. Употребление продуктов, содержащих трансжиры или насыщенные жиры, ведет к увеличению риска развития деменции вследствие отложения холестерина, что впоследствии может привести к инсульту и деменции.

Ранее врач перечислила варианты ужина для эффективного похудения.
 
