Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Юрист рассказал, при какой температуре в офисе нельзя работать

Юрист Хаминский: сотрудники должны работать в офисе при комфортных условиях
Shutterstock

В случае, если температура в офисе опускается ниже +17°C, работодатель должен опустить сотрудников домой. Об этом kp.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Согласно санитарным правилам и нормам, при работе в офисе оптимальной считается температура +22…+24°C. Допускается и +21°C. Если же температура ниже, то работодатель обязан сокращать рабочий день», — объяснил специалист.

Он отметил, что при понижении температуры в офисе до +20°C рабочий день должен быть сокращен на один час. Если столбики термометра показывают, что в помещении +19°C, сотрудники могут уйти домой на два часа раньше, а при показании +18°C — на три часа. Помимо этого, если температура на рабочем месте составляет +17°C, работники имеют право покинуть офис на четыре часа раньше.

По словам юриста, обеспечить комфортные для работы условия должен именно работодатель. При этом он обязан это сделать любыми способами, например, с помощью батарей или терморегуляторов.

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов до этого говорил, что работодатель не должен применять санкции к сотруднику, который опоздал на работу по уважительной причине и заранее предупредил об этом. По его словам, в трудовой практике существуют объективные обстоятельства, из-за которых работник может не успеть вовремя приступить к выполнению своих обязанностей.

Ранее были названы условия, при которых сотрудника могут заставить уйти в отпуск.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!