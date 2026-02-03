Юрист рассказал, при какой температуре в офисе нельзя работать

В случае, если температура в офисе опускается ниже +17°C, работодатель должен опустить сотрудников домой. Об этом kp.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Согласно санитарным правилам и нормам, при работе в офисе оптимальной считается температура +22…+24°C. Допускается и +21°C. Если же температура ниже, то работодатель обязан сокращать рабочий день», — объяснил специалист.

Он отметил, что при понижении температуры в офисе до +20°C рабочий день должен быть сокращен на один час. Если столбики термометра показывают, что в помещении +19°C, сотрудники могут уйти домой на два часа раньше, а при показании +18°C — на три часа. Помимо этого, если температура на рабочем месте составляет +17°C, работники имеют право покинуть офис на четыре часа раньше.

По словам юриста, обеспечить комфортные для работы условия должен именно работодатель. При этом он обязан это сделать любыми способами, например, с помощью батарей или терморегуляторов.

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов до этого говорил, что работодатель не должен применять санкции к сотруднику, который опоздал на работу по уважительной причине и заранее предупредил об этом. По его словам, в трудовой практике существуют объективные обстоятельства, из-за которых работник может не успеть вовремя приступить к выполнению своих обязанностей.

Ранее были названы условия, при которых сотрудника могут заставить уйти в отпуск.