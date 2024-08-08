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Сотни англичан вышли на протест против расизма

В Англии прошла серия акций против расизма после антимигрантских беспорядков

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Global Look Press

В городах Англии — часть Соединенного Королевства — люди вышли на улицы, поучаствовав в акциях протеста против расизма, передает Sky News. По информации телеканала, мирные демонстрации состоялись в ответ на антимигрантские погромы по всей Великобритании.

«Тысячи людей вышли на улицы по всей Англии с плакатами «любви» и «единства», — говорится в сообщении.

В частности, в акциях, собранных преимущественно политиками левого толка и представителями мусульманских общин, приняли участие жители Лондона, Бирмингема, Бристола, Дерби, Ньюкасла, Ливерпуля, Олдершота, Саутгемптона, Шеффилда и Брайтона. Протестующие выступили против расизма и фашизма в британском обществе, призвав к поддержке мигрантов и беженцев на территории Соединенного Королевства.

Параллельно с этим в некоторых частях Англии митинг собрали, напротив, крайне правые активисты, выступающие за массовую депортацию мигрантов и введение более жестких норм в иммиграционном законодательстве. Полиция задержала ряд протестующих с обеих сторон, в том числе в Лондоне.

Протесты в Великобритании запустило нападение подростка с руандийскими корнями на детей. 17-летний Аксель Рудакубан атаковал воспитанниц танцевального кружка с ножом 29 июля в городе Саутпорт. Демонстрации антимигрантского характера постепенно переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В настоящее время задержано уже свыше 400 человек.

Ранее посольство России в Лондоне выпустило предупреждение из-за беспорядков в Великобритании.

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