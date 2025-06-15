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Кембриджский университет обвинили в дискриминации белых сотрудников

Издание Telegraph сообщило, Кембридж дискриминирует белых при устройстве на работу
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Depositphotos

Отдел по подбору персонала Кембриджского университета годами работает по руководству, требующему приглашать на собеседования хотя бы одного представителя меньшинств. Об этом сообщает газета Telegraph.

Отмечается, что вакансия на поиск нового сотрудника университета будет публиковать неоднократно, если на нее не откликнулся никто, кроме светлокожих или мужчин.

«В руководстве университета факультетам рекомендуется «постараться обеспечить», чтобы на каждое собеседование приглашался хотя бы один кандидат из «недостаточно представленных групп», — говорится в сообщении.

По данным издания, данным руководством в университете пользуются с 2019 года.

В начале года полицейским графств Бедфордшир, Хартфордшир и Кембриджшир в Великобритании запретили произносить словосочетания «черный список», «паршивая овца» и другие, в которых есть слово «черный» на английском (black — прим. ред.), из-за опасений быть обвиненными в расизме.

Ранее сотни англичан вышли на протест против расизма.

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