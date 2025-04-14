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Стало известно об опасных последствиях употребления дубайского шоколада

Daily Mail: копии дубайского шоколада могут содержать афлатоксины и глицидол
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Yalcin Sonat/Shutterstock/FOTODOM

Из-за популярности дубайского шоколада на рынке все чаще появляются подделки, которые могут представлять опасность. Об этом пишет The Daily Mail.

Специалисты из Государственного химико-ветеринарного управления Штутгарта проверили восемь образцов «дубайского шоколада», привезенных из ОАЭ и Турции. В шести из них они были обнаружены опасные уровни вещества 3-MCPD, которое образовывается при переработке пальмового масла и является потенциальным канцерогеном. Кроме того, в некоторых шоколадках были найдены яды афлатоксины и глицидол, еще одно потенциальное канцерогенное вещество.

В марте 2025 года сообщалось, что в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду — его поиск на картах городов России за последние два месяца вырос на 20% и почти добрался до первого пика, который был в октябре 2024 года. Средняя стоимость одной плитки дубайского шоколада (в расчет брали плитку весом от 200 до 250 грамм) в городах-миллионниках России составляет 2188 рублей.

Дубайский шоколад — это десерт ручной работы: шоколадный батончик или плитка с начинкой из кнафе (вытяжное тесто катаифи, растянутое на тонкие нити) и тахини (паста из кунжутных семян) с добавлением разных начинок.

Ранее женщину задержали в аэропорту за ввоз в Россию более 12 кг дубайского шоколада.

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