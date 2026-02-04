Размер шрифта
Россиянам назвали привычки, которые помогут похудеть без ограничений

Нутрициолог Шарапова: регулярное питание и завтрак помогут похудеть
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Для поддержания стабильного веса без ограничений в еде важны регулярное питание, полноценный завтрак, соблюдение режима сна и достаточное количество воды. Об этом Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

По ее словам, в рационе должны присутствовать все необходимые нутриенты. На завтрак важно потреблять полезные жиры, которые необходимы для хорошего желчного оттока и дальнейшего усвоения питательных веществ.

«Если рацион сбалансирован и содержит белки, полезные жиры и сложные углеводы, например крупы или макароны твердых сортов, то к вечеру не возникает переедания. Когда человек голодает днем, вечером организм неизбежно добирает свое — это биохимический процесс, который трудно контролировать», — пояснила Шарапова.

Эксперт также посоветовала наладить сон и ложиться спать не позже полуночи, а также избегать нехватки жидкости, которая может маскироваться под чувство голода.

Ученые из Бристольского университета до этого выяснили, что отказ от ультрапереработанных продуктов позволяет снизить потребление калорий без подсчета порций и строгих диет. Исследователи повторно проанализировали данные контролируемого эксперимента, ранее проведенного специалистами Национальных институтов здравоохранения США (NIH). В рамках исследования взрослые участники в течение двух недель питались только необработанной пищей, а затем еще две недели — исключительно ультрапереработанными продуктами.

Ранее врач назвала неожиданные продукты, мешающие похудеть.
 
