Врач рассказала об идеальных вариантах завтрака зимой

Идеальными вариантами для зимнего завтрака являются тыквенный суп-пюре и каша с чиа, поскольку они помогут поддержать иммунитет. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она посоветовала делать по утрам овсянку на молоке или воде — она будет медленно усваиваться и давать длительное чувство сытости.

«Овес содержит бета-глюкан – растворимую клетчатку, поддерживающую здоровый микробиом кишечника, в котором расположено примерно 70% иммунных клеток организма. Последним для работы необходим селен и цинк, их также много в злаках. К тому же, он содержит витамины группы В, помогающие бороться с усталостью и поддерживать работу нервной системы», — сказала Залетова.

Если добавить в кашу столовую ложку семян чиа или молотых семян льна, можно также получить клетчатку и омега-3 жирные кислоты, отметила эксперт. Кроме того, в качестве топпинга подойдут замороженные ягоды и орехи. Для продления чувства насыщения можно съесть на завтрак яйцо — источник белка, который важен для синтеза иммуноглобулинов, а также витамина D и холина. Последний необходим для здоровья мозга и нервной системы.

Теплый суп-пюре из тыквы или моркови при этом поможет согреться, даст клетчатку и бета-каротин, который защищает слизистые оболочки.

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко до этого говорила, что зимой на завтрак необходимо есть цельнозерновую кашу (гречка, овес, полба), поскольку она обладает уникальными питательными свойствами, а также благотворно влияет на микрофлору кишечника.

