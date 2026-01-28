Врач раскрыла секрет идеального зимнего завтрака

Зимой на завтрак необходимо есть цельнозерновую кашу (гречка, овес, полба), поскольку она обладает уникальными питательными свойствами, а также благотворно влияет на микрофлору кишечника. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

«Зерновые играют в долгую, потому что медленно расщепляются, то есть длительное время насыщают организм. Цельное зерно не поднимает уровень глюкозы в крови, а наоборот снижает. Крупы содержат большое количество клетчатки, которая является пребиотиком для нашей микробиоты», — объяснила специалист.

Она посоветовала замачивать крупу в холодной воде на ночь, чтобы очистить зерна от фитиновой кислоты, мешающей организму усваивать кальций, магний и фосфор. Кроме того, по ее словам, во время варки кашу нужно подсолить, чтобы обогатить блюдо хлористым натрием, необходимым для полости рта и желудка.

До этого Мойсенко назвала лучший напиток в морозную погоду. Речь о натуральном какао без добавления сахара.

Какао является настоящим «зимним эликсиром», который согревает, успокаивает нервную систему и дает мозгу магний для бодрости и ясного мышления, подчеркнула эксперт.

