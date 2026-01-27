Россиянам объяснили, как сделать кормушку безопасной для птиц

При установке кормушек для птиц зимой важно учитывать правила безопасности и ухода. Об этом Pravda.Ru рассказал орнитолог, основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин.

По его словам, установленные на окнах варианты являются безопасными при правильной установке. Он отметил, что модели на присосках из прозрачного пластика позволяют наблюдать за птицами прямо из квартиры. Эксперт подчеркнул, что в холодный период кормушки становятся спасением для птиц, потому что другие источники пищи скрыты под снегом.

«Кормушка требует регулярного ухода: важно следить, чтобы корм не намокал и не примерзал, а сам контейнер оставался чистым. И самое главное — если птицы привыкли к вашей кормушке, корм в ней должен быть постоянно, иначе ослабленные птицы могут просто не пережить полет в поисках другого источника пищи», — заключил Мишин.

Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова до этого говорила, что зимой во время подкормки птицам не стоит предлагать продукты с солью. Вместо этого она посоветовала класть в кормушки нежареные подсолнечные семечки, овес, канареечное и рапсовое семя, крупы, несоленое сало, вешать на деревья нитки из сушеных ягод.

Ранее россиянам рассказали, можно ли кормить птиц хлебом.