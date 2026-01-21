Рыбак из США побил рекорд штата, поймав гигантскую рыбу

Молодой пожарный и парамедик Сэм Беккер установил рыболовный рекорд американского штата Висконсин в категории «поймал и отпустил». Об этом сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.

Беккер живет в штате Иллинойс и увлекается спортивной рыбалкой. Он предпочитает охотиться за крупными хищными рыбами Среднего Запада. Для этого он регулярно отправляется в воды Висконсина, в том числе в залив Грин-Бей, который считается одним из лучших мест в штате для ловли маскинонгов — официальной рыбы Висконсина.

26 августа во время вечерней рыбалки в округе Оконто Беккер поймал особенно крупного экземпляра. Когда рыбу подняли на борт и измерили, выяснилось, что ее длина составляет 57 дюймов (около 145 см), а обхват — 22 дюйма. Таким образом, улов превзошел предыдущий рекорд штата.

После нескольких фотографий рыбак отпустил маскинонга обратно в воду. По его словам, рыба быстро и уверенно уплыла. Беккер также отметил, что заранее знал о программе Департамента природных ресурсов Висконсина (DNR), которая фиксирует рекорды в категории «поймал и отпустил», и сделал все необходимые снимки для подтверждения результата.

При этому Беккер рисковал потерять свой рекорд, так как заявку на регистрацию рекорда он подал не сразу. За это время другой рыбак — Грег Матцке — успел установить промежуточный рекорд, поймав рыбу длиной 56,5 дюйма. Однако после рассмотрения документов Беккера его результат признали новым высшим достижением.

Программа учета рекордов в категории «поймал и отпустил» действует в Висконсине с 2017 года. Она направлена на сохранение рыбных ресурсов и популяризацию бережного отношения к трофейным видам. Чтобы рекорд был засчитан, улов должен превзойти предыдущий минимум на 0,25 дюйма.

