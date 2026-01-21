Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Рыбак из США побил рекорд штата, поймав гигантскую рыбу

MJS: в США пожарный поймал 145-сантиметровую щуку и побил рекорд штата
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Молодой пожарный и парамедик Сэм Беккер установил рыболовный рекорд американского штата Висконсин в категории «поймал и отпустил». Об этом сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel.

Беккер живет в штате Иллинойс и увлекается спортивной рыбалкой. Он предпочитает охотиться за крупными хищными рыбами Среднего Запада. Для этого он регулярно отправляется в воды Висконсина, в том числе в залив Грин-Бей, который считается одним из лучших мест в штате для ловли маскинонгов — официальной рыбы Висконсина.

26 августа во время вечерней рыбалки в округе Оконто Беккер поймал особенно крупного экземпляра. Когда рыбу подняли на борт и измерили, выяснилось, что ее длина составляет 57 дюймов (около 145 см), а обхват — 22 дюйма. Таким образом, улов превзошел предыдущий рекорд штата.

После нескольких фотографий рыбак отпустил маскинонга обратно в воду. По его словам, рыба быстро и уверенно уплыла. Беккер также отметил, что заранее знал о программе Департамента природных ресурсов Висконсина (DNR), которая фиксирует рекорды в категории «поймал и отпустил», и сделал все необходимые снимки для подтверждения результата.

При этому Беккер рисковал потерять свой рекорд, так как заявку на регистрацию рекорда он подал не сразу. За это время другой рыбак — Грег Матцке — успел установить промежуточный рекорд, поймав рыбу длиной 56,5 дюйма. Однако после рассмотрения документов Беккера его результат признали новым высшим достижением.

Программа учета рекордов в категории «поймал и отпустил» действует в Висконсине с 2017 года. Она направлена на сохранение рыбных ресурсов и популяризацию бережного отношения к трофейным видам. Чтобы рекорд был засчитан, улов должен превзойти предыдущий минимум на 0,25 дюйма.

Ранее в США рыбак поймал рекордного сома, но не смог доказать свой успех.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671773_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+