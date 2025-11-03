В США рыбак поймал рекордного сома, но не смог доказать свой успех

Рыбак из Миссури не смог взвесить пойманного сома и потерял шанс на рекорд

В американском штате Миссури рыбак лишился шанса установить рекорд после того, как пойманный им гигантский голубой сом не поместился на весы. Об этом сообщает издание Wired2fish.

Рыбак Джесси Лэнс выловил огромную рыбу 25 октября в реке Миссури неподалеку от Канзас-Сити. По данным издания, мужчина заметил крупный объект на эхолоте и закинул сразу три удочки. Через некоторое время рыба клюнула, и ему понадобилось около десяти минут, чтобы подтянуть ее к лодке. Когда улов оказался на борту, Лэнс понял, что перед ним настоящий гигант — сом занял почти все дно лодки.

Попытка взвесить рыбу оказалась безуспешной: часть тела не поместилась на весы. Отмеренный фрагмент показал 57 килограммов, однако сам рыбак уверен, что вес всего сома превышал 60 килограммов. Для сравнения, официальный рекорд штата по ловле голубого сома — 58,9 килограмма, он был установлен еще в 2010 году.

После неудачной попытки взвешивания Лэнс отпустил сома обратно в реку, подчеркнув, что для него важнее сохранить жизнь крупной рыбе, чем установить рекорд. Он сделал несколько фотографий улова и заявил, что планирует изготовить его копию.

