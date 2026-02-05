Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно, сколько граждан Польши посетило Россию в 2025 году

РИА Новости: в Россию в 2025 году въехали более 23 тысяч поляков
Global Look Press

В прошлом году Россию посетили свыше 23 тысяч граждан Польши. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает РИА Новости.

Согласно им, восемь тысяч поляков въехали в РФ по деловым причинам, 5,4 тысячи — с целью туризма, 3,5 тысячи — с частным визитом.

Почти 90% граждан Польши пересекли границу России на автомобиле, 1,7 тысячи прибыли авиатранспортом.

23 декабря стало известно, что на польско-российской границе образовалась многокилометровая пробка из-за желающих попасть в РФ европейцев. Причиной пробки стали действия польских таможенников.

За день до этого сообщалось, что последнее генеральное консульство Российской Федерации закрылось в Польше. Прекратило работу российское генконсульство в Гданьске. Таким образом, теперь консульское обслуживание граждан России и иностранцев на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве.

Ранее в Госдуме назвали последствия сбора биометрии у иностранцев на границе РФ.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!