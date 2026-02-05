Стало известно, сколько граждан Польши посетило Россию в 2025 году

РИА Новости: в Россию в 2025 году въехали более 23 тысяч поляков

В прошлом году Россию посетили свыше 23 тысяч граждан Польши. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает РИА Новости.

Согласно им, восемь тысяч поляков въехали в РФ по деловым причинам, 5,4 тысячи — с целью туризма, 3,5 тысячи — с частным визитом.

Почти 90% граждан Польши пересекли границу России на автомобиле, 1,7 тысячи прибыли авиатранспортом.

23 декабря стало известно, что на польско-российской границе образовалась многокилометровая пробка из-за желающих попасть в РФ европейцев. Причиной пробки стали действия польских таможенников.

За день до этого сообщалось, что последнее генеральное консульство Российской Федерации закрылось в Польше. Прекратило работу российское генконсульство в Гданьске. Таким образом, теперь консульское обслуживание граждан России и иностранцев на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве.

