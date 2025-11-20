Вирусолог рассказал, как часто надо прививаться от менингококковой инфекции

Чтобы избежать заражения менингококковой инфекцией, нужно ставить профилактическую вакцину, которая не входит в национальный календарь. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, зав. по иммунологии и аллергологии университетской клиники МНОИ МГУ, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

«Относительно менингококковой инфекции существует вакцинация, и она доступна в нашей стране. То есть мы можем профилактировать с помощью вакцинации. Эффективная вакцинация давно разработана, но она не входит в наш национальный календарь. Чтобы провести такую профилактику у ребенка или у взрослого для защиты превентивной, то есть с профилактической целью, нужно не ждать, когда кто-то предложит, а уже проактивно действовать, получить консультацию, когда можно по индивидуальному графику пройти такую вакцинацию. У детей консультирует педиатр, или иммунолог-аллерголог, или инфекционист. У взрослых это может быть врач общей практики или инфекционист и также иммунолог-аллерголог», — сказал он.

Викулов добавил, что профилактическая вакцинация существует также в отношении клещевого энцефалита, ветряной оспы, опоясывающего герпеса и пневмококковой инфекции. По его словам, вакцинироваться особенно необходимо людям из групп риска и тем, кто едет в эндемичные зоны.

«По отношению к другим инфекциям, которые могут быть причиной менингоэнцефалитов, профилактических вакцин на нашей планете не существует. Есть уязвимые люди из высокой группы риска. Например, люди с иммунодефицитами, люди, у которых удалена селезенка — они в группе риска по развитию менингита пневмококковой инфекции, им нужно заранее запланировать и провести такую вакцинацию по индивидуальному календарю. Если человек планирует выезд в какую-то эндемичную зону, где много клещевых инфекций, ему заранее нужно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита двухэтапную. Также рекомендуется для детей, для взрослых вакцинация от ветряной оспы, чтобы минимизировать последствия этого заболевания. Если в детстве человек не болел ветряной оспой, он во взрослом состоянии может более тяжело заболевать, в том числе в некоторых случаях даже с проявлениями менингоэнцефалита», — подчеркнул он.

Врач уточнил, что частота вакцинации зависит от профилактики конкретной инфекции: при высоком риске заражения менингококковой инфекцией — раз в четыре года, пневмококковой — раз в пять лет.

«В отношении ветряной оспы, опоясывающего герпеса долгосрочная вакцинация, она десятилетия, может быть, даже не одно десятилетие будет эффективна. В отношении клещевого энцефалита, опять же, зависит от того, человек проживает в эндемичном регионе или нет, был ли у него контакт с вирусом или его не было. Если он не проживает в эндемичной зоне и у него не было, то он в группе риска по манифестному заболеванию — там ревакцинация каждые три года. Также профилактическая вакцинация есть только в отношении вируса герпеса третьего типа — это ветряная оспа, опоясывающий герпес. В отношении вирусов 1–2 типа нет профилактической вакцины», — заключил он.

19 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация с менингококковой инфекцией в России стабильна. В ведомстве отметили, что с начала года в стране фиксировался рост заболеваемости, однако благодаря противоэпидемическим мерам распространения инфекции и формирования крупных очагов не было допущено.

