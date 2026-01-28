«Форменное жлобство»: в Госдуме призвали привлечь ФАС к проверке цен на такси

ФАС должна взять по контроль ситуацию с ценами на такси в Москве, которые подскочили на 25% из-за снегопада, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с RT он раскритиковал перевозчиков, подчеркнув, что поездка на такси не должна обходиться россиянам как билет на самолет.

«Это форменное жлобство, когда бизнес наживается на людях из-за снега, дождя или ещё чего-то, — подчеркнул парламентарий. — Снег — это не камни с неба. В России зимой он, как правило, выпадает достаточно часто».

Он призвал привлечь к этой проблеме внимание ФАС, обязав ее «привести в чувство» агрегаторов и таксопарки.

Напомним, из-за снегопада средний чек на такси в столице скакнул на 25%. При этом в «Яндекс Go» отметили, что тарифы в непогоду не меняются – в компании заявили, что цены регулируются периодами высокого спроса, а также добавили, что на фоне непогоды время в пути возрастает на 30%, а это тоже влияет на стоимость поездок.

Ранее в Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в непогоду.