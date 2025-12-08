В Швеции состоялся неонацистский марш

В Стокгольме впервые за 15 лет прошел неонацистский марш

В столице Швеции впервые за 15 лет состоялся неонацистский марш с участием ультраправых группировок, пропагандирующих «превосходство белой расы». Об этом сообщает портал Swedinfo.

Около 200 человек прошли по центру Стокгольма, повторив так называемый «Салемский марш» в память о скинхеде Даниэле Вредстреме. Участники скандировали лозунги «Швеция для шведов» и «Да здравствует победа».

«Это совершенно отвратительные взгляды и группы, которые часто служат платформой для радикализации и насилия», — заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер.

В столкновениях пострадали трое полицейских и около 15 противников марша. Задержаны 18 человек, восемь из которых — иностранные граждане. У одного из задержанных начата процедура депортации. На месте найдены хоккейные клюшки, которые могли использоваться как оружие.

«Чтобы заставить их вернуться за линию и предотвратить насилие, применялись дубинки и перцовые баллончики», — пояснила пресс-секретарь полиции Ула Эстерлинг.

В феврале прошлого года полиция Болгарии пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице страны Софии. Тогда полиция, действуя по распоряжению мэра города Васила Терзиева, заблокировала проведение так называемого «Лукова марша». Это шествие проходит каждый год в честь Христо Лукова, который в 1930-1940-х годах был лидером неонацистского Союза болгарских национальных легионов, пишет Sofia Globe.

Ранее в РФ заявили о подготовке аналога Нюрнберга для украинских неонацистов.