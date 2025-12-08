На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Швеции состоялся неонацистский марш

В Стокгольме впервые за 15 лет прошел неонацистский марш
close
Global Look Press

В столице Швеции впервые за 15 лет состоялся неонацистский марш с участием ультраправых группировок, пропагандирующих «превосходство белой расы». Об этом сообщает портал Swedinfo.

Около 200 человек прошли по центру Стокгольма, повторив так называемый «Салемский марш» в память о скинхеде Даниэле Вредстреме. Участники скандировали лозунги «Швеция для шведов» и «Да здравствует победа».

«Это совершенно отвратительные взгляды и группы, которые часто служат платформой для радикализации и насилия», — заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер.

В столкновениях пострадали трое полицейских и около 15 противников марша. Задержаны 18 человек, восемь из которых — иностранные граждане. У одного из задержанных начата процедура депортации. На месте найдены хоккейные клюшки, которые могли использоваться как оружие.

«Чтобы заставить их вернуться за линию и предотвратить насилие, применялись дубинки и перцовые баллончики», — пояснила пресс-секретарь полиции Ула Эстерлинг.

В феврале прошлого года полиция Болгарии пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице страны Софии. Тогда полиция, действуя по распоряжению мэра города Васила Терзиева, заблокировала проведение так называемого «Лукова марша». Это шествие проходит каждый год в честь Христо Лукова, который в 1930-1940-х годах был лидером неонацистского Союза болгарских национальных легионов, пишет Sofia Globe.

Ранее в РФ заявили о подготовке аналога Нюрнберга для украинских неонацистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами