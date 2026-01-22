В Свердловской области женщина потушила Вечный огонь венком

В Серове женщина потушила Вечный огонь и попала на видео

В Свердловской области женщина потушила Вечный огонь и попала на видео. Его опубликовал «4 канал».

Инцидент произошел на городском мемориале в Серове. Судя по записи, женщина целенаправленно подошла к памятнику, взяла искуственный венок и опустила его в огонь и удалилась, когда повалил дым.

По данным Telegam-канала, пламя удалось разжечь вновь спустя полчаса. В настоящее время полиция устанавливает личность подозреваемой и ищут очевидцев произошедшего. Виновнице может светить срок до пяти лет.

В начале января девушки пытались прикурить у Вечного огня в Калининграде. Личности подозреваемых установили по камерам видеонаблюдения и задержали их. Возбуждено уголовное дело об осквернении воинского захоронения. Девушкам грозит до пяти лет колонии.

Ранее пьяный мужчина загорелся от Вечного огня в Стерлитамаке.