Новости. Общество

Российские врачи спали двухлетнего ребенка, проглотившего саморез

В Саратовской области спасли ребенка, проглотившего саморез
В Саратовской области двухлетний ребенок попал в больницу, проглотив саморез. Об этом сообщает пресс-служба ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».

Инцидент произошел в городе Балаково. Ребенок проглотил саморез и уже через час после этого его доставили в больницу. Малолетнему провели обследование — на рентгене стало видно, что в его желудочно-кишечном тракте находится металлический предмет.

Ребенку провели срочную эндоскопическую операцию. В ходе процедуры саморез обнаружили на входе в двенадцатиперстную кишку и аккуратно подтянули его обратно в желудок, а затем извлекли через пищевод. Саморез находился в ЖКТ ребенка шляпкой вниз, что позволило избежать повреждения стенок желудочно-кишечного тракта.

Мать ребенка отказалась от дальнейшей госпитализации. Ребенка выписали под амбулаторное наблюдение врачей.

Ранее в Кузбассе годовалый ребенок проглотил цепочку из магнитов.

