Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно, сколько россиян не могут начать утро без кофе

KP.RU: 36% россиян пьют кофе сразу после пробуждения с утра
Narong Khueankaew/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян не начинают новый день, не выпив чашку кофе с утра. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 36% респондентов не могут проснуться и начать заниматься какими-либо делами без кофе. Эти россияне признались, что даже риск навредить желудку не заставит их отказаться от потребления бодрящего напитка натощак.

Еще 46% участников опроса привыкли пить кофе после завтрака. По мнению респондентов, такая традиция помогает им получить заряд бодрости, не навредив при этом здоровью.

Другие 4% опрошенных проголосовали за вариант «другое». При этом многие из них рассказали, что пьют этот напиток вместо завтрака, поскольку у них нет аппетита с утра. А оставшиеся 14% россиян вовсе не употребляют кофе по утрам.

Британский врач общей практики Роб Галлоуэй до этого говорил, что перед употреблением кофе утром не обязательно выжидать один час. По его словам, первую чашку можно выпить уже через 25-30 минут после пробуждения. Специалист объяснил, что распространенный совет откладывать кофе из-за утреннего «скачка» кортизола основан на упрощенном понимании гормональных процессов.

Ранее у кофеина выявили полезный эффект при ожирении.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!