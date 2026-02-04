Стало известно, сколько россиян не могут начать утро без кофе

Больше половины россиян не начинают новый день, не выпив чашку кофе с утра. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 36% респондентов не могут проснуться и начать заниматься какими-либо делами без кофе. Эти россияне признались, что даже риск навредить желудку не заставит их отказаться от потребления бодрящего напитка натощак.

Еще 46% участников опроса привыкли пить кофе после завтрака. По мнению респондентов, такая традиция помогает им получить заряд бодрости, не навредив при этом здоровью.

Другие 4% опрошенных проголосовали за вариант «другое». При этом многие из них рассказали, что пьют этот напиток вместо завтрака, поскольку у них нет аппетита с утра. А оставшиеся 14% россиян вовсе не употребляют кофе по утрам.

Британский врач общей практики Роб Галлоуэй до этого говорил, что перед употреблением кофе утром не обязательно выжидать один час. По его словам, первую чашку можно выпить уже через 25-30 минут после пробуждения. Специалист объяснил, что распространенный совет откладывать кофе из-за утреннего «скачка» кортизола основан на упрощенном понимании гормональных процессов.

Ранее у кофеина выявили полезный эффект при ожирении.