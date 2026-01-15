Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Наука

Врач развеял миф об «идеальном» времени для утреннего кофе

Daily Mail: кофе после пробуждения не мешает регуляции гормона кортизола
Shutterstock/FOTODOM

Британский врач общей практики Роб Галлоуэй заявил, что перед употреблением кофе утром не обязательно выжидать один час. По его словам, первую чашку можно выпить уже через 25-30 минут после подъема. Об этом эксперт рассказал в интервью Daily Mail.

Галлоуэй объяснил, что распространенный совет откладывать кофе из-за утреннего «скачка» кортизола основан на упрощенном понимании гормональных процессов.

«В первые 30-60 минут после пробуждения уровень кортизола действительно растет. Однако у людей, регулярно употребляющих кофе, формируется толерантность к кофеину. В результате напиток практически не мешает естественным гормональным изменениям», — объяснил терапевт.

По словам врача, его утренний ритуал выглядит так: стакан воды после пробуждения, чистка зубов, около десяти минут легкой зарядки — и затем кофе. Уже после первой чашки напитка может возникнуть достаточный прилив энергии, позволяющий провести 30-минутную кардиотренировку. Завтрак специалист рекомендует откладывать, ориентируясь на появление естественного аппетита.

Врач подчеркивает, что универсального «идеального» времени для кофе не существует: многое зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину и привычек. Однако строгий запрет на кофе в первый час после сна, по его мнению, не имеет убедительных физиологических оснований.

Ранее ученые нашли для кофе новое применение.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626449_rnd_2",
    "video_id": "record::26a102fc-f854-409d-bfda-70cd4e68db64"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+