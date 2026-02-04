Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Эксперт объяснила интерес россиян к корейскому языку

Кореевед Осетрова: интерес россиян к корейскому языку стал культурным трендом
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В последнее время повышенный интерес россиян к корейскому языку, а также к культуре и новостям Южной Кореи, стал устойчивым культурным трендом. Об этом Life.ru рассказала кореевед Мария Осетрова.

Специалист объяснила, что у популярности корейского языка в России есть две главные причины, первая из которых связана с глобальным масштабом культурной волны Южной Кореи. Люди воспринимают любовь к дорамам и музыке этой страны как следование современным трендам, хотя раньше многие считали такие интересы маргинальной субкультурой.

Другой причиной является системная работа самой Южной Кореи по продвижению своего культурного бренда. По словам корееведа, страна уже многие годы целенаправленно инвестирует в свою культуру на государственном уровне. Благодаря этим вложениям формируется позитивный имиджа Республики Кореи за рубежом.

Помимо этого, эксперт объяснила, что в прошлом корейские сериалы и музыкальные клипы кардинально отличались от западных, поскольку в них было меньше жесткости и агрессии. Вместо этого сдержанные работы были наполнены романтикой. Осетрова отметила, что эта особенность привлекла значительную часть международной аудитории.

Кореевед также добавила, что у корейской культурной волны есть психологический аспект. Многие поклонники этого творчества признаются, что песни и дорамы помогают им справляться с собственными жизненными трудностями.

«Корейская культура, которая называется Халлю, корейская волна, она продвигает идеи какой-то такой поддержки и утешения. И люди, действительно, многие говорят, что эта культура, эти песни, фильмы, они помогают справляться с какими-то жизненными трудностями. Потому что, слушая этих певцов, которые говорят, что ты ценен, что ты справишься, буквально людям помогает выйти из кризиса, если это от очень разных людей», — объяснила специалист.

До этого Ассоциация туроператоров России сообщила, что в 2025 году туристы из России установили новый исторический рекорд посещений Японии. Так, за девять месяцев россияне приехали в Японию 129 тысяч раз. Предыдущий рекорд принадлежал 2019 году, когда за 12 месяцев Японию с прямыми рейсами посетили 120 тысяч россиян.

Ранее была названа страна, которая заменила россиянам экскурсионную Европу.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!