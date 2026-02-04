Эксперт объяснила интерес россиян к корейскому языку

В последнее время повышенный интерес россиян к корейскому языку, а также к культуре и новостям Южной Кореи, стал устойчивым культурным трендом. Об этом Life.ru рассказала кореевед Мария Осетрова.

Специалист объяснила, что у популярности корейского языка в России есть две главные причины, первая из которых связана с глобальным масштабом культурной волны Южной Кореи. Люди воспринимают любовь к дорамам и музыке этой страны как следование современным трендам, хотя раньше многие считали такие интересы маргинальной субкультурой.

Другой причиной является системная работа самой Южной Кореи по продвижению своего культурного бренда. По словам корееведа, страна уже многие годы целенаправленно инвестирует в свою культуру на государственном уровне. Благодаря этим вложениям формируется позитивный имиджа Республики Кореи за рубежом.

Помимо этого, эксперт объяснила, что в прошлом корейские сериалы и музыкальные клипы кардинально отличались от западных, поскольку в них было меньше жесткости и агрессии. Вместо этого сдержанные работы были наполнены романтикой. Осетрова отметила, что эта особенность привлекла значительную часть международной аудитории.

Кореевед также добавила, что у корейской культурной волны есть психологический аспект. Многие поклонники этого творчества признаются, что песни и дорамы помогают им справляться с собственными жизненными трудностями.

«Корейская культура, которая называется Халлю, корейская волна, она продвигает идеи какой-то такой поддержки и утешения. И люди, действительно, многие говорят, что эта культура, эти песни, фильмы, они помогают справляться с какими-то жизненными трудностями. Потому что, слушая этих певцов, которые говорят, что ты ценен, что ты справишься, буквально людям помогает выйти из кризиса, если это от очень разных людей», — объяснила специалист.

До этого Ассоциация туроператоров России сообщила, что в 2025 году туристы из России установили новый исторический рекорд посещений Японии. Так, за девять месяцев россияне приехали в Японию 129 тысяч раз. Предыдущий рекорд принадлежал 2019 году, когда за 12 месяцев Японию с прямыми рейсами посетили 120 тысяч россиян.

