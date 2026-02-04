Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач рассказала, как получить достаточное количество витамина D

Врач Шуппо: получить достаточное количество витамина D за счет солнца невозможно
Rido/Shutterstock/FOTODOM

Получить необходимое организму количество витамина D только с помощью воздействия солнца невозможно. Об этом «Известиям» сообщила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

По словам специалиста, выработка витамина D от солнца происходит лишь в тех случаях, когда кожа краснеет. При этом она замедляется, как только появляется загар.

«Нельзя забывать о разумном ограничении пребывания под прямыми лучами солнца. Избыток ультрафиолета грозит серьезным риском заполучить рак кожи. Ограничения по времени пребывания на солнце снижают эффективность синтеза этого витамина. Также с возрастом ослабевает способность кожи вырабатывать этот витамин, поэтому только за счет солнца компенсировать дефицит невозможно. Это миф», — объяснила эксперт.

Врач рассказала, что получить витамин D можно с пищей. Им богаты сырые яичные желтки, сыр, творог, сливочное масло, жирная рыба, морепродукты, некоторые виды грибов, а так кисломолочные продукты. Однако восполнить дефицит витамина за счет полноценного питания не получится. По словам Шуппо, в изготовленной промышленным способом еда не обогащена этой группой соединений.

Помимо этого, в условиях стресса или при хроническом воспалении запасы витамина D будут быстро истощаться. При этом врач напомнила, что при дефиците схему приема и дозировку препарата может назначить только специалист.

Ученые из Университета Суррея до этого выяснили, что выраженный дефицит витамина D значительно повышает риск госпитализации из-за инфекций дыхательных путей, в том числе бронхита и пневмонии. К группе повышенного риска исследователи отнесли пожилых людей, у которых инфекции легких чаще приводят к серьезным осложнениям. Однако зимой риск дефицита возрастает у всего населения.

Ранее россиянам рассказали, какая еда поможет укрепить иммунитет.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!