Врач рассказала, как получить достаточное количество витамина D

Получить необходимое организму количество витамина D только с помощью воздействия солнца невозможно. Об этом «Известиям» сообщила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

По словам специалиста, выработка витамина D от солнца происходит лишь в тех случаях, когда кожа краснеет. При этом она замедляется, как только появляется загар.

«Нельзя забывать о разумном ограничении пребывания под прямыми лучами солнца. Избыток ультрафиолета грозит серьезным риском заполучить рак кожи. Ограничения по времени пребывания на солнце снижают эффективность синтеза этого витамина. Также с возрастом ослабевает способность кожи вырабатывать этот витамин, поэтому только за счет солнца компенсировать дефицит невозможно. Это миф», — объяснила эксперт.

Врач рассказала, что получить витамин D можно с пищей. Им богаты сырые яичные желтки, сыр, творог, сливочное масло, жирная рыба, морепродукты, некоторые виды грибов, а так кисломолочные продукты. Однако восполнить дефицит витамина за счет полноценного питания не получится. По словам Шуппо, в изготовленной промышленным способом еда не обогащена этой группой соединений.

Помимо этого, в условиях стресса или при хроническом воспалении запасы витамина D будут быстро истощаться. При этом врач напомнила, что при дефиците схему приема и дозировку препарата может назначить только специалист.

Ученые из Университета Суррея до этого выяснили, что выраженный дефицит витамина D значительно повышает риск госпитализации из-за инфекций дыхательных путей, в том числе бронхита и пневмонии. К группе повышенного риска исследователи отнесли пожилых людей, у которых инфекции легких чаще приводят к серьезным осложнениям. Однако зимой риск дефицита возрастает у всего населения.

