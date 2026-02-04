«Дело не только в спорте»: нутрициолог назвала главную ошибку худеющих

Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» назвала главные ошибки худеющих, которые сводят на нет все усилия в тренажерном зале.

По ее словам, во время активных занятий спортом возрастает аппетит, и многие начинают есть больше любимых продуктов, таких как сладости, выпечка, фастфуд. Однако такая пища не обеспечивает тело витаминами и микроэлементами, которые крайне важны для восстановления мышц и энергии.

Другая крайность заключается в жестких диетах, которые добавляют к занятиям в зале желающие похудеть быстро.

«Попытка совмещать активные тренировки с низкокалорийным или несбалансированным питанием ведет в тупик. Сил, энергии, настроения не будет. И самое главное — не будет вообще никакого прогресса», — подчеркнула эксперт.

До этого Макарова говорила, что жесткие ограничения в питании приводят лишь к временному эффекту.

Вместо изнурительных диет она посоветовала решать проблему лишнего веса комплексно: пить больше чистой негазированной воды; следовать четкому режиму питания и сна; соусы, усилители вкуса, жирную пищу и полуфабрикаты заменить на натуральные продукты.

Ранее россиян предупредили об опасности соковой диеты.