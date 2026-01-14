Названа главная ошибка худеющих после праздников

Нутрициолог Макарова: после праздников нет смысла садиться на жесткие диеты

После новогодних праздников многие предпринимают отчаянные попытки похудеть, садясь на всевозможные диеты. Однако стоит помнить, что жесткие ограничения в питании приводят лишь к временному эффекту. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила нутрициолог Алла Макарова.

«Практически все, кто сидит на диетах, потом обратно эти килограммы наедают. Единственное решение — изменить образ жизни, поменять привычки на постоянной основе», — подчеркнула специалист.

После праздников вместо жестких диет она посоветовала решать проблему лишнего веса комплексно: пить больше чистой негазированной воды; следовать четкому режиму питания и сна; соусы, усилители вкуса, жирную пищу и полуфабрикаты заменить на натуральные продукты; добавить в распорядок дня легкую активность, например зарядки и прогулки.

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов до этого говорил, что наладить питание без вреда для здоровья после новогодних праздников поможет правило тарелки. По словам эксперта, этим правилом называют универсальную систему питания, которая не требует подсчета калорий и каких-либо строгих ограничений.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли отказываться от десерта после основного приема пищи.