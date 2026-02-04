Врач ответила, при какой температуре не стоит гулять с детьми зимой

Врач Мескина: с детьми до шести лет не стоит гулять при температуре ниже -15°C

Родителям следует отказаться от прогулок с детьми младше шести лет при температуре воздуха ниже -15°C, до года — ниже -12°C. Об этом «Москве 24» рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, в целом не стоит гулять с ребенком зимой, если у него есть симптомы болезни — повышенная температура тела, сильный кашель, вялость, слабость, затрудненное дыхание. Детей, которые лежат в коляске, стоит теплее одевать на прогулку, поскольку они почти не двигаются. Врач также посоветовала регулярно проверять, чтобы их нос и руки были теплыми, поскольку они охлаждаются быстрее всего и сигнализируют о том, что пора домой.

«А еще надо помнить, что в зимнее время всегда лучше надеть три, пусть и достаточно тонкие вещи, чем одну толстую, потому что в сохранении тепла большое значение имеют прослойки воздуха между одеждой», — подчеркнула Мескина.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что оптимальная продолжительность зимней прогулки зависит от температуры воздуха на улице. При температуре -15°C можно быть на улице от 40 минут до часа. При -20°C желательно ограничиться 15-20 минутами. При -25°C и ниже лучше вообще остаться дома.

