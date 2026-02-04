В Армении задержали разыскиваемого в РФ криптомошенника

В Армении задержали мужчину, разыскиваемого в РФ за махинации с криптовалютой

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали мужчину, разыскиваемого российскими силовиками. Об этом сообщили в пресс-службе армянской полиции.

Мужчина был задержан в городе Веди Араратской области, его доставили в отдел полиции.

«Он разыскивался правоохранительными органами Красноярского края по обвинению в незаконном обороте платежных карт криптовалют в составе организованной группы», — рассказали силовики.

Об обнаружении мужчины полиция сообщила в Интерпол.

Накануне Генпрокуратура России добилась экстрадиции из Марокко россиянина, находящегося в международном розыске. Дмитрий Леонов скрывался от правительственных органов с 2012 года. Известно, что он участвовал в деятельности вооруженного формирования на территории Сирии, которое позже стало частью террористической организации. После запроса от Генпрокуратуры его передали России. В сопровождении сотрудников ФСИН России его доставили в российскую столицу.

Ранее объявленного в розыск россиянина экстрадировали из ОАЭ в РФ.