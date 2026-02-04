В британском университете де Монфора произошел «очень серьезный инцидент»

В университете де Монфора в английском городе Лестер произошел «очень серьезный инцидент», подробности которого пока не разглашаются. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

«Мы осведомлены об очень серьезном инциденте в нашем кампусе. Мы работаем с полицией [графства] Лестершир, они немедленно начинают расследование. Наши мысли со всеми, кого затронуло произошедшее. Мы оказываем прямую помощь студентам и персоналу, которые стали свидетелями инцидента», - рассказал журналистам представитель университета.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 3 февраля. С тех пор некоторые улицы Лестера остаются закрытыми для движения полицией. Правоохранительные органы не раскрывают детали случившегося в университете.

