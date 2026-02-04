Размер шрифта
В британском университете де Монфора произошел «очень серьезный инцидент»

Би-би-си: в британском университете в Лестере произошел «серьезный инцидент»
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В университете де Монфора в английском городе Лестер произошел «очень серьезный инцидент», подробности которого пока не разглашаются. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

«Мы осведомлены об очень серьезном инциденте в нашем кампусе. Мы работаем с полицией [графства] Лестершир, они немедленно начинают расследование. Наши мысли со всеми, кого затронуло произошедшее. Мы оказываем прямую помощь студентам и персоналу, которые стали свидетелями инцидента», - рассказал журналистам представитель университета.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 3 февраля. С тех пор некоторые улицы Лестера остаются закрытыми для движения полицией. Правоохранительные органы не раскрывают детали случившегося в университете.

До этого в США остановили розыгрыш грин-карт после стрельбы в Брауновском университете, поскольку преступник прибыл в страну по этой программе. Выяснилось, что в прошлом мужчина учился в вузе, в котором устроил теракт, а после преступления он напал на еще одного человека — профессора Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру. В итоге ее не удалось спасти.

