Россиянку, склонявшую детей к нападениям на учеников школ, отправили в психбольницу

ЦОС ФСБ РФ

16-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела из-за того, что пыталась склонить подростков к нападениям на школы. Об этом сообщает Stavropol.Media.

Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, у несовершеннолетней из Черногорска был свой Telegram, где она пропагандировала терроризм.

«В ходе работы оперативникам удалось выявить, что среди тех, кого она пыталась склонить к насилию в образовательных учреждениях, оказался несовершеннолетний житель Ставрополя», – сообщается в публикации.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Выяснилось, что у девушки диагностировано расстройство личности. Учитывая этот акт, суд назначил ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

До этого в Карачаево-Черкесии задержали мужчину, который, по версии следствия, пропагандировал терроризм. В соцсетях он опубликовал видео, высказывания в котором оправдывали террористические акты.

Ранее жителя Подмосковья приговорили к семи годам за оправдание терроризма.
 
