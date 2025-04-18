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Жителя Подмосковья приговорили к семи годам за оправдание терроризма

ФСБ: в Московской области мужчину осудили на семь лет за призывы к терроризму
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Подмосковья осудили на семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.

Осужденный, признанный виновным по статьям, предусматривающим ответственность за публичные призывы к терактам и оправдание терроризма, будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По информации ведомства, основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в социальных сетях, содержащие оправдание терроризма и призывы к экстремистским действиям, сопровождаемые соответствующими изображениями.

На прошлой неделе в Челябинске сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в террористической и экстремистской деятельности. По данным ведомства, задержанный является сторонником националистических структур. Он публиковал в соцсетях призывы к террористической и экстремистской деятельности, а также оправдывал или пропагандировал терроризм.

Ранее в Воронеже задержали 20-летнего парня за ролик с поздравлением украинской разведки.

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