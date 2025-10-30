Жителю КЧР грозит до семи лет за пропаганду терроризма

Против жителя КЧР завели дело о пропаганде терроризма

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в пропаганде и оправдании терроризма в сети интернет. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем в Telegram-канале.

Сообщается, что дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

По информации следствия, в феврале 2025 года подозреваемый опубликовал на популярной онлайн-платформе видеоматериал, содержащий высказывания, которые оправдывают и пропагандируют террористические действия.

В Следственном комитете заявили, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Накануне в Перми сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего депутата краевого Законодательного собрания, Константина Окунева. Бывшему парламентарию инкриминируют публичные призывы к террористическим актам, а также публичное оправдание или пропаганду терроризма, совершенные с использованием сети интернет.

Ранее Путин учредил комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма.