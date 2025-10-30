На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителю КЧР грозит до семи лет за пропаганду терроризма

Против жителя КЧР завели дело о пропаганде терроризма
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в пропаганде и оправдании терроризма в сети интернет. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем в Telegram-канале.

Сообщается, что дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

По информации следствия, в феврале 2025 года подозреваемый опубликовал на популярной онлайн-платформе видеоматериал, содержащий высказывания, которые оправдывают и пропагандируют террористические действия.

В Следственном комитете заявили, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Накануне в Перми сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего депутата краевого Законодательного собрания, Константина Окунева. Бывшему парламентарию инкриминируют публичные призывы к террористическим актам, а также публичное оправдание или пропаганду терроризма, совершенные с использованием сети интернет.

Ранее Путин учредил комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами