В Германии задержали депутата во время заседания

Bild: полиция задержала депутата «Альтернативы для Германии» в ландтаге Саксонии

Полиция задержала депутата партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорга Дорнау во время заседания ландтага (земельного парламента) Саксонии. Об этом сообщает газета Bild.

«Полицейские задержали депутата партии «Альтернатива для Германии» Йорга Дорнау в ландтаге Саксонии. Следователи отвели политика в отдельную комнату для допроса», — сообщает издание.

Отмечается, что в офисе и доме депутата были проведены обыски. Детали задержания не разглашаются.

До этого комитет по иммунитету ландтага рекомендовал лишить Дорнау иммунитета.

В январе в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады по подозрению в махинациях на фондовом рынке. Утверждается, что в августе 2023 года депутату было предъявлено обвинения в «пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем». Речь идет о бывшем депутате Верховной рады Руслане Демчаке. Он входил в партию экс-президента Украины Петра Порошенко и занимал должность заместителя главы финансового комитета Рады.

Ранее в Германии задержали россиянина и немца за поставки медикаментов.