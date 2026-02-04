Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Германии задержали депутата во время заседания

Bild: полиция задержала депутата «Альтернативы для Германии» в ландтаге Саксонии
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Полиция задержала депутата партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорга Дорнау во время заседания ландтага (земельного парламента) Саксонии. Об этом сообщает газета Bild.

«Полицейские задержали депутата партии «Альтернатива для Германии» Йорга Дорнау в ландтаге Саксонии. Следователи отвели политика в отдельную комнату для допроса», — сообщает издание.

Отмечается, что в офисе и доме депутата были проведены обыски. Детали задержания не разглашаются.

До этого комитет по иммунитету ландтага рекомендовал лишить Дорнау иммунитета.

В январе в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады по подозрению в махинациях на фондовом рынке. Утверждается, что в августе 2023 года депутату было предъявлено обвинения в «пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем». Речь идет о бывшем депутате Верховной рады Руслане Демчаке. Он входил в партию экс-президента Украины Петра Порошенко и занимал должность заместителя главы финансового комитета Рады.

Ранее в Германии задержали россиянина и немца за поставки медикаментов.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!