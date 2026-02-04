Размер шрифта
Украина обвинила крымского депутата в коллаборационизме

Киев предъявил обвинения в коллаборационизме депутату Крыма Шеину
Ибраим Ширин/VK

В Киеве депутату государственного совета Крыма, председателю регионального общественного движения «Герои Крыма» Ибраиму Ширину. Ибрагиму Ширину предъявили обвинение в коллаборационной деятельности. Документ, информирующий об этом предоставил ТАСС политик.

«Я их жду в Крыму, готов здесь разговаривать. Я у себя дома, на Родине, как крымский татарин в Крыму. Что бы там Киев ни писал, это показывает, насколько Киев до сих пор заинтересован Крымом», — заявил Ширин.

По его словам, украинские власти до сих пор не понимают, что происходит в Крыму. Город после возвращения в состав России стал красивым, с развитой инфраструктурой — новыми больницами, садами и школами, добавил депутат.

Офис генерального прокурора Украины до этого заочно предъявил обвинения генеральному директору «КАМАЗ» Сергею Когогину «в содействии вооруженной агрессии РФ»».

Обвинения связаны с поставками военной техники для российских Вооруженных сил.

Ранее жителя Крыма осудили за передачу Украине данных о военных объектах.
 
