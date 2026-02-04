40-летний мужчина похитил 14-летнюю школьницу, чтобы жениться на ней

В Абхазии мужчина похитил 14-летнюю девушку из школы, чтобы жениться

В Абхазии прокуратура проводит проверку после того, как местный житель похитил 14-летнюю девушку. Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте.

Инцидент произошел в Сухуме. По данным прокуратуры, находясь около школы, 40-летний мужчина схватил одну из учениц и насильно посадил в машину. Вернувшись к себе домой с пленницей, мужчина сообщил родственникам девушки, что хочет на ней жениться.

После этого сотрудники правоохранительных органов забрали несовершеннолетнюю и доставили в отделение, затем передали родителям.

Сейчас прокуратура проводит проверку.

До этого в Индии 40-летний мужчина взял в жены 13-летнего ребенка. Инициатором союза выступила мать, которая нашла жениха через посредника.

Девочка рассказала о ситуации учительнице, которая обратилась в профильные органы. К этому моменту школьница уже два месяца жила в доме мужа. Сейчас ей оказывают психологическую помощь.

Ранее отчим насильно выдал замуж 15-летнюю падчерицу, она сбежала от супруга к родному отцу.