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Отчим насильно выдал замуж 15-летнюю падчерицу, она сбежала от супруга к родному отцу

В Казахстане отчим насильно выдал замуж 15-летнюю падчерицу
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Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане правоохранители расследуют дело, согласно которому семья насильно выдала замуж 15-летнюю дочь. Супруга ей подыскали родная мать и отчим. Об этом сообщает Nur.kz.

По информации издания, все произошло в Карагандинской области. Супружеская пара специально перевела дочь на домашнее обучение, договорившись передать ее взрослому мужчине в качестве невесты. Родной отец девушки о планах бывшей супруги не знал.

«Ребенка выдали замуж. Об этом она заявляла на комиссии по делам несовершеннолетних. На протяжении пяти дней девочка находилась вне дома. Мать с обращениями в органы полиции не обращалась», — уточнили подробности инцидента в районном отделе образования.

Через пять дней после пребывания в доме «супруга», подростку удалось сбежать. Девушка направилась к родному отцу. Добравшись до мужчины, она рассказала о случившемся и тот написал заявление в полицию.

«Муж» девочки арестован и ждет приговора за изнасилование несовершеннолетней. Также под суд попала мать потерпевшей — ее планируют лишить родительских прав в отношении дочери.

Ранее в Индии мать заставила дочь восемь раз переспать с ее сожителем и оказалась за решеткой.

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