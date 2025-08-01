В Индии 13-летнюю девочку заставили выйти замуж за 40-летнего мужчину

Школьницу насильно выдали замуж за 40-летнего мужчину в Индии, сообщает NDTV.

По данным полиции, 28 мая ученица 8-го класса была выдана замуж за 40-летнего женатого мужчину по имени Шринивас Гоуд из деревни Кандивада. 13-летняя девочка рассказала об этом своей учительнице, и та сразу же сообщила об инциденте местным властям.

Известно, что девочка жила с братом и матерью. В какой-то момент женщина решила выдать дочь замуж и нашла посредника, чтобы он организовал церемонию.

Сейчас пострадавшая, которая после свадебной церемонии, предположительно, жила с мужем в течение двух месяцев, находится под защитой и получает психологическую помощь.

Супруг несовершеннолетней, мать девочки, организатор свадьбы, священник, проводивший бракосочетание, а также первая жена мужчины были привлечены к ответственности по Закону о запрете детских браков.

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