Общество

Жителя Калужской области осудили за попытки сделать брата-военного террористом

ФСБ: 20-летнему жителю Калужской области дали 9 лет за содействие терроризму
ФСБ РФ

Молодой житель Калужской области получил 9 лет лишения свободы за попытку склонить своего брата-военнослужащего к вступлению в террористическую организацию, сообщают «Калужские новости» со ссылкой на информацию от регионального управления ФСБ.

Спецслужба распространила видео с оперативной съемкой поимки подозреваемого. Судя по кадрам, опубликованным калужскими СМИ, его скрутили на улице возле детской площадки у жилого дома. ФСБ не указала даты ни задержания, ни суда, однако по снегу на видео можно сделать вывод, что оно было снято зимой.

Уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины по статье «Содействие террористической деятельности» рассматривал 2-й Западный окружной военный суд в Москве. В соответствии с приговором осужденный проведет три года в тюрьме и еще шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

В марте 2025 года ФСБ сообщала о задержании жителя Калужской области, который размещал в социальных сетях контент с призывами к вступлению в запрещенную террористическую организацию и осуществлению террористической деятельности.

Ранее жителя Самарской области осудили на 10 лет за госизмену и связи с украинскими спецслужбами.
 
