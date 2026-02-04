В «поезде пропаганды» московского метро с пассажирами заговорила Симоньян

Маргарита Симоньян будет объявлять станции в поезде пропаганды в Москве

В тематическом «поезде пропаганды», запущенном в московском метро в честь 20-летия RT, ввели необычное обновление – теперь станции пассажирам будет объявлять голос главреда телеканала Маргариты Симоньян.

Проехать по поезду могут пассажиры, направляющиеся по маршруту Арбатско-Покровской линии метро.

Напомним, запустили поезд в декабре 2025 года. Он состоит из трех вагонов: «редакция», «цензура» и «прямой эфир», и представляет собой передвижную инсталляцию, воплощающую отношение к каналу за рубежом на протяжении его существования. На состав нанесены различные цитаты изданий и политиков о российском СМИ, а на поручнях поезда установлены конструкции в виде рупоров и микрофонов с различными отсылками и пасхалками, связанными с работой канала.

Курсировать поезд будет по Арбатско-Покровской линии до июня этого года.

Ранее в Индии запустили тематический поезд в честь старта RT India.