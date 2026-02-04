Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В «поезде пропаганды» московского метро с пассажирами заговорила Симоньян

Маргарита Симоньян будет объявлять станции в поезде пропаганды в Москве
РИА Новости

В тематическом «поезде пропаганды», запущенном в московском метро в честь 20-летия RT, ввели необычное обновление – теперь станции пассажирам будет объявлять голос главреда телеканала Маргариты Симоньян.

Проехать по поезду могут пассажиры, направляющиеся по маршруту Арбатско-Покровской линии метро.

Напомним, запустили поезд в декабре 2025 года. Он состоит из трех вагонов: «редакция», «цензура» и «прямой эфир», и представляет собой передвижную инсталляцию, воплощающую отношение к каналу за рубежом на протяжении его существования. На состав нанесены различные цитаты изданий и политиков о российском СМИ, а на поручнях поезда установлены конструкции в виде рупоров и микрофонов с различными отсылками и пасхалками, связанными с работой канала.

Курсировать поезд будет по Арбатско-Покровской линии до июня этого года.

Ранее в Индии запустили тематический поезд в честь старта RT India.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!