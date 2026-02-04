Размер шрифта
Маску посоветовали проигнорировать приглашение во Францию на слушания по делу X

Филиппо рекомендовал Маску не приезжать во Францию для дачи показаний по делу X
Patrick Pleul/Reuters

Американскому бизнесмену и владельцу социальной сети X Илону Маску следует проигнорировать приглашение властей Франции приехать в апреле для дачи показаний на фоне обысков в офисах платформы, расположенных на территории республики. Об этом на своей странице в X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Маск, очевидно, должен выбросить в мусор «повестку» французского суда на 20 апреля [2026 года]. Ни в коем случае не приходить. Франция, находящаяся под оккупацией евро-макронистов, больше не является правовым государством, и его немедленно бросят в тюрьму, а затем запрут на территории страны», — предупредил политик.

Он напомнил, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в 2024 году попал в похожую ситуацию.

3 февраля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах социальной сети X во Франции. В тот же день прокуратура Парижа пригласила Маска на «свободные слушания» по делу, связанному с деятельностью платформы. Сообщается, что все эти мероприятия проводятся в рамках расследования, начатого в отношении X в январе прошлого года.

Ранее Маск высказался об обысках во французских офисах X.
 
