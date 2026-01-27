В России начнут по-новому лечить от гриппа

Минздрав России утвердил обновленный стандарт медицинской помощи взрослым, заболевшим гриппом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Теперь для диагностики заболевания предусмотрен прием пациента у семи врачей. В их числе терапевт, инфекционист, кардиолог, невролог, акушер-гинеколог, а также гематолог и пульмонолог. В список анализов вошли 27 лабораторных исследований, включая микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, рентген органов грудной клетки и исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови.

В список лекарств, предназначенных для лечения гриппа, вошли более 25 наименований с указанием дозировки. Кроме того, пациенту рекомендовано придерживаться диеты во время лечения.

До этого врач Ольга Уланкина объяснила, как отличить грипп от ОРВИ. По ее словам, грипп обычно начинается внезапно: резко повышается температура до 38-40 градусов, ломит мышцы и суставы, появляется озноб. При этом насморк и боль в горле при гриппе выражены слабо или появляются позже, рассказала врач. Кроме того, грипп часто дает осложнения на легкие или сердце.

В случае с ОРВИ осложнения происходят значительно реже, а болезнь прогрессирует постепенно. Сначала появляется насморк и боль в горле, а уже спустя время температура тела умеренно поднимается до 37-38 градусов.

Ранее россиян предупредили об опасности выходов на работу с ОРВИ.