Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

В России начнут по-новому лечить от гриппа

РИА Новости: Минздрав утвердил обновленный стандарт лечения гриппа в России
Shutterstock/FOTODOM

Минздрав России утвердил обновленный стандарт медицинской помощи взрослым, заболевшим гриппом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Теперь для диагностики заболевания предусмотрен прием пациента у семи врачей. В их числе терапевт, инфекционист, кардиолог, невролог, акушер-гинеколог, а также гематолог и пульмонолог. В список анализов вошли 27 лабораторных исследований, включая микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, рентген органов грудной клетки и исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови.

В список лекарств, предназначенных для лечения гриппа, вошли более 25 наименований с указанием дозировки. Кроме того, пациенту рекомендовано придерживаться диеты во время лечения.

До этого врач Ольга Уланкина объяснила, как отличить грипп от ОРВИ. По ее словам, грипп обычно начинается внезапно: резко повышается температура до 38-40 градусов, ломит мышцы и суставы, появляется озноб. При этом насморк и боль в горле при гриппе выражены слабо или появляются позже, рассказала врач. Кроме того, грипп часто дает осложнения на легкие или сердце.

В случае с ОРВИ осложнения происходят значительно реже, а болезнь прогрессирует постепенно. Сначала появляется насморк и боль в горле, а уже спустя время температура тела умеренно поднимается до 37-38 градусов.

Ранее россиян предупредили об опасности выходов на работу с ОРВИ.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!