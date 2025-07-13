Россияне стали жениться позже

ТАСС: средний возраст женихов и невест в России вырос за пять лет на 3 года

Средний возраст вступающих в брак россиян за последние пять лет заметно увеличился. Об этом свидетельствуют данные портала «Реестр ЗАГС», проанализированные ТАСС.

Согласно статистике, в 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 года, а в 2025 году — уже 33,2 года. У женихов рост еще заметнее: с 32,8 лет в 2021-м до 35,3 лет в 2025-м.

Показатели по возрасту росли стабильно каждый год. Аналитики связывают этот тренд с изменениями в приоритетах молодежи, а также с общими социально-экономическими факторами.

8 июля сообщалось, что в первый день Всероссийского свадебного фестиваля, проходящего в национальном центре «Россия», 151 пара из разных регионов страны приняла участие в единовременной регистрации брака. Фестиваль открылся 8 июля, в День семьи, любви и верности. На площадке НЦ «Россия» собрались государственные деятели, представители власти и культуры, а также многочисленные гости фестиваля.

Ранее в Госдуме высказались о возможности запрета разводиться в День семьи.