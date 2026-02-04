Размер шрифта
Россиянкам назвали главные ошибки в уходе за интимной зоной

Врач Васильева: щелочное мыло нельзя использовать в уходе за интимной зоной
Внутренняя среда организма — это уникальная самоочищающаяся система, населенная полезной микрофлорой, которая эффективно защищает от патогенов. Любое агрессивное вмешательство, например, использование щелочного мыла для интимной гигиены, нарушает этот хрупкий механизм. Об этом в интервью РИАМО предупредила гинеколог Арина Васильева.

Все, что требует гигиены, по ее словам, — это только наружные зоны. Средства для ухода должны быть специализированными, с правильным кислотно-щелочным балансом и без отдушек, подчеркнула специалист.

«Забудьте о ежедневных прокладках — они создают «парниковый эффект», идеальный для размножения бактерий. Белье — только из натуральных дышащих тканей. Синтетика — для редких случаев. Ваше тело — это умная саморегулирующаяся система. Лучший уход за ним — это минимальное и деликатное вмешательство», — подытожила Васильева.

В прошлом году газета Daily Mail сообщала, что ученые из Великобритании обнаружили в тампонах популярных брендов высокую концентрацию вещества глифосата.

По данным исследователей, эти пестициды попадают в средства гигиены через хлопок, который вырастили с помощью агрохимикатов. Использование таких тампонов может привести к тому, что опасные вещества попадут сразу в кровь, минуя печень и другие фильтры организма. В результате риск развития рака, болезни Паркинсона и гормональных нарушений будет повышен.

Ранее врач предупредила, что дезодоранты для интимных мест могут влиять на гормональный фон.
 
