Ученые обнаружили в тампонах популярных брендов опасные токсины

Ученые из Великобритании обнаружили в тампонах популярных брендов высокую концентрацию вещества глифосата. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным ученых, эти пестициды попадают в средства гигиены через хлопок, который вырастили с помощью агрохимикатов. Использование таких тампонов может привести к тому, что опасные вещества попадут сразу в кровь, минуя печень и другие фильтры организма. В результате риск развития рака, болезни Паркинсона и гормональных нарушений будет повышен.

Активисты уже потребовали ужесточить правила производства средств гигиены, а также обеспечить прозрачность состава продукции. Эксперты при этом отметили, что женщинам рекомендуется тщательно подходить к выбору тампонов.

В июне прошлого года американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что гигиенические тампоны для женщин нескольких популярных брендов содержат такие тяжелые ядовитые металлы, как кадмий, свинец и мышьяк. При этом оставалось неясным, способствуют ли обнаруженные в ходе этого исследования металлы каким-либо негативным последствиям для здоровья.

Ранее россиянкам дали советы по выбору средств интимной гигиены.