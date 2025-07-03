Названа опасность использования дезодорантов для интимных мест

Дезодоранты для интимной гигиены содержат много разных компонентов. Некоторые производители добавляют и небезопасные вещества, которые могут менять гормональный фон, рассказала «Газете.Ru» врач-бактериолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Небезопасные компоненты — это различные химические соединения, в том числе ксенобиотики. Это чужеродные для организма вещества, которые способны проникать в клетки и обладают гормоноподобным действием, меняя гормональный фон женщины. К ним относятся пропиленгликоль, этиленгликоль, лаурилсульфат и другие химические соединения. Местное повышение эстрогенового фона может провоцировать рост клеток пораженных ВПЧ, усиливая образование папиллом. Увы, чаще всего такие вещества-ксенобиотики указаны в составе дезодорантов латиницей и их свойства не всегда понятны пользователям», – отметила специалист.

Следующие компоненты, которые тоже вызывают недоумение и настороженность, по словам врача, — вещества на основе металлов и различные консерванты, такие как сорбат калия, бензоат натрия и даже бензиловый спирт. Их присутствие в дезодоранте для интимной гигиены говорит о том, что средство не экологичное.

«В составе интимных дезодорантов также присутствуют масла – миндальное, токоферол, которые питают кожу. Даже гиалуроновая кислота вполне уместна в составе, поскольку сохраняет влажность кожи и слизистых, нивелируя действие дезодоранта-антиперспиранта. Но продолжительного действия она оказывать не может, поскольку не проникает в кожу, оставаясь на поверхности. То есть она не навредит. И витамины в составе тоже не навредят. Уменьшая выделение пота, все равно необходимо сохранить водный баланс, для чего производитель «скрывает» недостатки различных компонентов, добавляя к сушащим средствам мочевину и гиалуроновую кислоту», – отметила доктор.

По словам Сережиной, лучшим средством для интимной гигиены женщины является простая вода, которая должна использоваться каждый раз после каждого посещения туалета.

«При таком способе гигиены, когда смываются все биологические выделения, не понадобятся никакие химические вещества, которые наносятся в интимную зону, чтобы маскировать запахи. Это будет самым экологичным вариантом гигиены. Если гигиена соблюдается, но во влагалище присутствуют неприятные запахи, это может быть связано с нарушением микрофлоры и уменьшением количества лактобактерий во влагалище. В этом случае рекомендуется посетить врача»,— заключила специалист.

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