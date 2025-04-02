El Pais: главная угроза Европе содержится внутри ЕС, а не исходит от России

Главная угроза Европе исходит изнутри самого ЕС, а не от России. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Самая большая угроза существованию ЕС исходит не от России, а от неспособности европейских политических элит своевременно реагировать на подъем новых правых сил», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что у России нет никаких планов по расширению конфликта на страны Европы, при этом сам ЕС больше не может полагаться на защиту со стороны США, считает El Pais.

2 апреля агентство Associated Press писало, что процесс нормализации отношений между Россией и США вызывает вопросы у дипломатов стран НАТО о необходимости увеличивать расходы на оборону членов альянса до 5% от ВВП.

Ранее в Польше заявили о создании Фонда обороны и безопасности.