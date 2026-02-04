Врач назвал скрытый фактор, влияющий на развитие рака

Курение и алкоголь — далеко не единственные факторы, способствующие развитию онкологических заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

«Стоит выделить самое главное — питание. Ведь наше тело — это то, что мы едим. Включение в рацион цельнозерновых, повышение уровня физической активности, увеличение количества белого мяса, сокращение потребления пищи, содержащей продукты горения, колбасных изделий — все это уменьшает онкориски в целом», — сказал специалист.

Он добавил, что науке еще многое неизвестно о микробиоме кишечника, который важно поддерживать в надлежащем состоянии посредством полноценного питания.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака — врачи, ученые, пациенты обсуждают сегодня методы диагностики и лечения онкологических заболеваний.

