Онколог назвал симптомы, по которым можно распознать рак

Уплотнения на коже, кишечная непроходимость и нарушение дыхания могут свидетельствовать о развитии раковой опухоли в организме. Об этом рассказал ТАСС директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, академик РАН Иван Стилиди.

«К сожалению, для большинства опухолей ранние симптомы отсутствуют. В подавляющем большинстве случаев те проявления, с которыми пациенты обращаются к врачу, появляются уже как следствие осложнений, вызванных опухолью. Это могут быть кишечная непроходимость, нарушение дыхания, кровотечения из-за распадающейся опухоли», - подчеркнул Стилиди.

Онколог уточнил, что исключением являются ситуации, когда опухоли расположены на поверхности. В этом случае их можно визуально заметить и вылечить на ранней стадии.

Стилиди также посоветовал внимательно следить за изменениями родинок или пятен на коже. Он уточнил, что в большинстве случаев симптомы ракового заболевания проявляются уже на поздней стадии, когда вылечить болезнь крайне сложно. Поэтому Стилиди подчеркнул важность скрининговых программ, которые позволяют диагностировать болезнь на этапе, когда симптомы болезни еще не начали проявляться.

4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. В этот день врачи, исследователи и пациенты обсуждают современные подходы к диагностике и терапии онкологических заболеваний. В тот же день отмечается Международный день человеческого братства, который подчеркивает значение взаимопонимания между людьми разных религий.

Ранее онколог рассказал, что повышает риски развития рака.