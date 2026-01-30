Крымчанин предстанет перед судом за сотрудничество с ГУР Украины

Жителя Ялты будут судить за государственную измену

Житель Ялты стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым в Telegram-канале.

По информации следствия, 32-летний мужчина в середине 2023 года связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Тогда он выразил готовность оказать содействие в деятельности, направленной против России.

«В ноябре 2023 года он получил от куратора задание, согласно которому должен был предоставить сведения о размещении военной техники в городе Севастополе», — говорится в заявлении.

Обвиняемый снял на видео и зарисовал схемы размещения военных кораблей в Севастополе, а также военной техники в окрестностях Ялты. Впоследствии крымчанин отправил собранные сведения куратору.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ выявили незаконную деятельность мужчины, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу, материалы направили в суд.

Ранее жительницу Крыма осудили на 15 лет по статье о государственной измене.