Общество

Психолог объяснил, почему жесткий подход к воспитанию детей стал популярен

Психолог Крупин: жесткий подход к воспитанию детей эффективен
Shutterstock

Жесткий подход к воспитанию детей, который сейчас набирает популярность, является противоположностью чрезмерно бережного отношения. Об этом в беседе с RT рассказал клинический психолог Владимир Крупин.

По словам специалиста, в период с 2010 по 2020 год многие родители чересчур контролировали и опекали своих детей. В результате в некоторых странах люди начали вести себя как подростки почти до 30 лет.

Психолог назвал жесткий подход к воспитанию достаточно здравым. Родители дают ребенку возможность ошибаться, самостоятельно пробуя на вкус, запах и так далее то, что не угрожает его жизни. При этом взрослые понимают, что некоторые из совершенных действий будут плохими для детей.

Эксперт подчеркнул, что выкинуть любимую вещь ребенка в окно — не лучшее, но эффективное решение. Благодаря этому дети делают для себя правильные выводы.

«Обидится ли он на маму? Конечно. Но мама-то ему может все простить, а мир, в который он приходит, не будет ему прощать те моменты, в которых он не сможет выполнить свои договоренности в силу своей собственной инфантильности», — добавил психолог.

Клинический психолог Ксения Савельева до этого предупредила, что давление, попытки вызывать чувство вины и регулярное обесценивание со стороны родственников свидетельствуют о токсичных отношениях в семье, которые способны разрушить психическое здоровье человека.

Ранее родителям объяснили, можно ли быть другом для своего ребенка.
 
