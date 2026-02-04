Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В лесу ХМАО нашли тело подростка

В ХМАО пропавшего подростка обнаружили мертвым в лесу
Гуманитарный Добровольческий Корпус

В ХМАО подростка, который ушел из дома, нашли мертвым. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

15-летний школьник пропал 31 января, когда ушел в школу и не вернулся. Помимо этого, он перестал отвечать на звонки родных. Позже волонтеры опубликовали ориентировку.
Тело подростка нашли 4 февраля в лесном массиве недалеко от СОТ «Кедр».

«При визуальном осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти не установлено», – сообщается в публикации.

Что именно с ним произошло, неизвестно. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле у главы управление по региону.

До этого в одном из водоемов Ленобласти обнаружили тело мальчика, который пропал 30 января. Предполагается, что его похитил местный житель, убил и, связав ноги и руки скотчем, утопил.

Ранее полицейские заявили о похищении матери телеведущей Саванны Гатри.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!