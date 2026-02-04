В лесу ХМАО нашли тело подростка

В ХМАО подростка, который ушел из дома, нашли мертвым. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

15-летний школьник пропал 31 января, когда ушел в школу и не вернулся. Помимо этого, он перестал отвечать на звонки родных. Позже волонтеры опубликовали ориентировку.

Тело подростка нашли 4 февраля в лесном массиве недалеко от СОТ «Кедр».

«При визуальном осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти не установлено», – сообщается в публикации.

Что именно с ним произошло, неизвестно. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле у главы управление по региону.

До этого в одном из водоемов Ленобласти обнаружили тело мальчика, который пропал 30 января. Предполагается, что его похитил местный житель, убил и, связав ноги и руки скотчем, утопил.

Ранее полицейские заявили о похищении матери телеведущей Саванны Гатри.