Стало известно, сколько россиян считают нужными ограничения соцсетей для детей

Большинство россиян считают, что детям нужно запретить пользоваться социальными сетями ради их же безопасности. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 88% респондентов придерживаются мнения, что дети не должны пользоваться соцсетями, поскольку в Сети мошенники могут запугать или обмануть даже взрослых людей. Эти опрошенные заявили, что самую уязвимую категорию россиян следует оградить от любого негативного воздействия, такого как буллинг, шантаж и другое.

Еще 11% участников опроса считаю, что подобный запрет и возрастные ограничения не будут верной мерой. По их мнению, запретный плод сладок, поэтому дети будут искать способы делать то, что им нельзя. Россияне отметили, что вместо запрета важно обучить ребят правилам безопасности и помочь адаптироваться в Сети.

Оставшийся 1% респондентов проголосовали за вариант «другое». Они признались, что затрудняются дать однозначный ответ на вопрос и утверждать, как будет лучше для самих детей.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова до этого объяснила, что ребенок может проводить много времени в телефоне не только из-за повышенного интереса к играм и общению в социальных сетях. Часто причиной такого поведения оказываются внутреннее напряжение, подавленное настроение и другие проблемы.

Ранее психолог объяснила, как установить цифровой контроль над детьми, не нарушив границ.