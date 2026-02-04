Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно, сколько россиян считают нужными ограничения соцсетей для детей

KP.RU: 88% россиян считают, что детям нельзя пользоваться социальными сетями
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян считают, что детям нужно запретить пользоваться социальными сетями ради их же безопасности. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 88% респондентов придерживаются мнения, что дети не должны пользоваться соцсетями, поскольку в Сети мошенники могут запугать или обмануть даже взрослых людей. Эти опрошенные заявили, что самую уязвимую категорию россиян следует оградить от любого негативного воздействия, такого как буллинг, шантаж и другое.

Еще 11% участников опроса считаю, что подобный запрет и возрастные ограничения не будут верной мерой. По их мнению, запретный плод сладок, поэтому дети будут искать способы делать то, что им нельзя. Россияне отметили, что вместо запрета важно обучить ребят правилам безопасности и помочь адаптироваться в Сети.

Оставшийся 1% респондентов проголосовали за вариант «другое». Они признались, что затрудняются дать однозначный ответ на вопрос и утверждать, как будет лучше для самих детей.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова до этого объяснила, что ребенок может проводить много времени в телефоне не только из-за повышенного интереса к играм и общению в социальных сетях. Часто причиной такого поведения оказываются внутреннее напряжение, подавленное настроение и другие проблемы.

Ранее психолог объяснила, как установить цифровой контроль над детьми, не нарушив границ.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!